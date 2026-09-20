Rehabilitan vialidades en Saltillo bajo la dirección de Javier Díaz González

Reparan vialidades

El alcalde Javier Díaz González destaca la importancia de mejorar las vialidades para la seguridad de los ciudadanos.

El gobierno de Saltillo mantiene jornadas permanentes de rehabilitación de pavimento en arterias principales y calles de diversas colonias de la ciudad, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación y brindar desplazamientos más seguros, informó el alcalde Javier Díaz González.

Como parte de esta estrategia, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" intervinieron tramos deteriorados sobre las calles Misión San Francisco y Misión de San Marcos, en el fraccionamiento Misión Cerritos, ubicado al oriente de la capital coahuilense.

Las obras de rehabilitación se centran en Misión Cerritos y Mirasierra II Sector, mejorando la circulación.

Díaz González señaló que estas obras permiten recuperar áreas de asfalto con desgaste acumulado, favoreciendo un tránsito confiable para los colonos.

Los trabajos de conservación vial se extendieron al fraccionamiento Mirasierra II Sector, donde personal operativo atendió diversos tramos de carpeta asfáltica en las calles 16, 17 y 19.

El programa 'Aquí Andamos' busca optimizar las condiciones de tránsito en Saltillo.

"Una de nuestras prioridades es ofrecer mejores vialidades para las familias saltillenses, quienes acuden diariamente a escuelas, centros de trabajo y comercios", expresó el edil.

De forma paralela, el municipio ejecuta labores diarias de mantenimiento en avenidas y bulevares de alto flujo vehicular, entre los que figuran Fundadores, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Nazario S. Ortiz Garza, Antonio Cárdenas y José Musa de León.