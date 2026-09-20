Hallan en carretera a menor extraviado

ARTEAGA, Coah.- Un adolescente de 13 años, reportado como extraviado en la comunidad de Bella Unión, fue localizado sano y salvo la noche del sábado en el kilómetro 229 de la carretera federal 57.

El reporte movilizó a elementos de Seguridad Pública municipal, Protección Civil y Bomberos, quienes desplegaron un operativo de búsqueda luego de que familiares informaran que el menor había salido de su domicilio tras un desacuerdo y desconocían su paradero.

El adolescente fue reportado como extraviado tras un desacuerdo familiar.

Las corporaciones realizaron recorridos por calles de Bella Unión y zonas cercanas a la carretera federal 57 para ubicar al adolescente.

Alrededor de las 21:00 horas, los elementos localizaron al menor en el kilómetro 229 de la vía federal.

Tras ser encontrado, el adolescente fue trasladado a las instalaciones de la Policía Preventiva municipal y, posteriormente, quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Arteaga, a cargo de la licenciada Karla Alonso Correa, para continuar con los procedimientos correspondientes.

Las autoridades realizaron un operativo de búsqueda en Bella Unión y alrededores.

El operativo concluyó de manera favorable mediante la coordinación de las distintas corporaciones de emergencia, en el marco del Día Nacional de Protección Civil.