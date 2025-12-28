Sari Pérez Cantú refuerza operativos de control vial en Frontera

Frontera, Coah.- Con el firme compromiso de proteger la vida y la integridad de las familias fronterenses, el Gobierno Municipal de Frontera mantiene y refuerza los operativos preventivos de control vial, enfocados en reducir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y promover una conducción responsable.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú ha reiterado que la seguridad vial es una prioridad permanente de su administración, especialmente durante los fines de semana y en temporadas de mayor convivencia social, cuando se incrementa la movilidad en la ciudad. Estos operativos forman parte de una estrategia integral de prevención que busca evitar hechos lamentables y proteger a conductores, pasajeros y peatones.

Los filtros de control se realizan de manera aleatoria los días viernes y sábado, permitiendo una supervisión efectiva del estado físico de los conductores. Dependiendo del nivel de alcoholemia detectado, se aplican medidas preventivas que van desde la recomendación de no conducir y solicitar el apoyo de un familiar responsable, hasta la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley en los casos que así lo ameriten.

Cuando se detecta un tercer grado de alcoholemia, la autoridad actúa conforme a la normatividad vigente, con el objetivo de evitar accidentes graves o mortales. El Gobierno Municipal subraya que estas acciones no tienen fines recaudatorios, sino preventivos, priorizando en todo momento la seguridad y la vida de las personas.

Para el correcto desarrollo de estos operativos, la alcaldesa ha puesto atención especial en la importancia de una actuación profesional, respetuosa y cercana, por parte de los elementos de Seguridad Pública y Vialidad. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y conciencia al volante, recordando que cada decisión cuenta cuando se trata de cuidar la vida propia y la de los demás.