Recibe Javier a electos a la Sinfónica Nacional

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de la ciudad, Javier Díaz González, recibió a Ximena Fernanda Contreras Sánchez y Oliver Alan Pérez López, músicos saltillenses quienes fueron seleccionados para formar parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (Osinjuve), la cual ya comenzó su primera gira por todo el país.

Díaz González afirmó que en su administración municipal se da un fuerte impulso a la cultura y las artes, por lo que dijo que estos dos talentos saltillenses cuentan con todo el apoyo para seguir destacando a nivel nacional e internacional.

"Nos llena de orgullo que jóvenes saltillenses nos representen a nivel nacional e incluso internacional; cuentan con todo nuestro apoyo porque, en este ámbito en el que se desempeñan, son un ejemplo a seguir para toda nuestra juventud", comentó el alcalde Javier Díaz.

El Edil agregó que en su gobierno municipal se da un fuerte impulso a la cultura, las artes y el deporte, porque son herramientas fundamentales para fortalecer la comunidad y construir una mejor sociedad.

La Osinjuve fue conformada a través de una convocatoria que se lanzó a nivel nacional, la cual fue atendida por 300 jóvenes, de los cuales fueron seleccionados 72 perfiles, entre ellos Ximena y Oliver, quienes son estudiantes de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Ximena Fernanda, de 22 años de edad, toca el violonchelo, mientras que Oliver Alan, con 18 años de edad, se especializó en la trompeta, por lo que el talento de ambos forma parte de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México.

Ambos músicos saltillenses agradecieron el apoyo del alcalde Javier Díaz González y reiteraron que es un orgullo representar el talento de las y los jóvenes de Saltillo en cada uno de los lugares donde se presenten con la Osinjuve.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, se sumó al reconocimiento y felicitación porque sean dos talentos de la ciudad quienes formen parte de este nuevo proyecto.

"Saltillo es una ciudad en la que hay mucho talento para la cultura y las artes, y gracias al apoyo que les brinda el alcalde Javier Díaz González, se pueden desarrollar de una manera profesional", apuntó la Directora de Cultura en el municipio.