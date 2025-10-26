Impulsa Javier Díaz 'Por Amor a la Salud'

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha las actividades de la 'Ruta por Amor a la Salud' durante la Ruta Recreativa de este domingo, a través de la cual se ofrecieron servicios médicos gratuitos a quienes acudieron a este paseo.

Díaz González afirmó que el objetivo es acercar, a través de la Dirección de Salud Pública Municipal, los servicios preventivos, chequeos, así como orientaciones en beneficio de la comunidad.

'Sabemos que sin salud no hay nada, por eso es muy importante promover entre la comunidad los buenos hábitos, la medicina preventiva y los chequeos, y en esta ocasión lo hicimos a través de la Ruta por Amor a la Salud', comentó el alcalde Javier Díaz.

El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, dio a conocer que en esta 'Ruta por Amor a la Salud' participó personal médico y de apoyo de la dependencia a su cargo, así como de instituciones externas como la Cruz Roja y hospitales privados.

'Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, ofrecimos estos servicios dirigidos a toda la familia para promover la cultura de la prevención y atención médica en sus diferentes ramas', comentó el Director de Salud Pública Municipal.

En la actividad, que se realizó en la explanada del Ateneo Fuente, se brindaron consultas de medicina general, detección y orientación nutricional, detección de hipertensión y diabetes, asesoría y orientación psicológica, así como prevención dental.

Además, mastografías, consultas pediátricas, electrocardiogramas, evaluaciones bariátricas, espirometrías y pruebas de antígeno, pruebas de detección de cáncer de piel, así como vacunación antirrábica, desparasitación y baños garrapaticidas para las mascotas.

Rodríguez Lindsay comentó que estos servicios fueron aprovechados por los paseantes de la Ruta Recreativa, quienes se acercaron para hacerse los chequeos médicos, así como recibir orientaciones.

En la ceremonia de protocolo estuvo presente el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar; el regidor, Juan Carlos Villarreal Garza; el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix; y el director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala.

Disfrutan cientos de personas de la Ruta Recreativa

Como es una costumbre, cientos de personas disfrutaron en la Ruta recreativa de las múltiples actividades que ofrece el Gobierno Municipal de Saltillo mediante la coordinación de sus diferentes dependencias.

En esta ocasión, además de la 'Ruta por Amor a la Salud', la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de sus diferentes agrupamientos, ofreció actividades de proximidad social con el propósito de fortalecer los lazos de confianza con la población.

Asimismo, la Dirección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable también brindó actividades para promover el cuidado al entorno natural, las cuales fueron dirigidas a toda la familia.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población para que asista a la Ruta Recreativa, que se ofrece todos los domingos sobre el bulevar Venustiano Carranza, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.