Llaman a vacunarse contra la influenza Ante el inicio de la temporada invernal

SALTILLO, COAHUILA.- Con el descenso de las temperaturas, la Dirección de Salud Municipal intensificó la campaña de vacunación contra la influenza, con el objetivo de prevenir complicaciones respiratorias en la población vulnerable.

El doctor Rubén Rodríguez, titular del área, destacó que la prevención, el lavado de manos y evitar cambios bruscos de temperatura son medidas esenciales para evitar contagios.

El funcionario explicó que, aunque hasta el momento no se han registrado casos confirmados de influenza ni COVID-19 en la capital coahuilense, se prevé un incremento en las próximas semanas. Por ello, subrayó la importancia de aplicarse la vacuna durante octubre, noviembre o incluso diciembre, antes de que las bajas temperaturas sean más severas.

Rodríguez detalló que la Secretaría de Salud cuenta con cerca de 100 mil dosis para distribuir en todo el estado, lo que permitirá cubrir la demanda en los distintos módulos y campañas municipales.

En el caso de Saltillo, se espera vacunar a los 12 mil 500 derechohabientes del Ayuntamiento y a la población que acuda a los consultorios municipales.

El doctor recordó que los niños a partir de los seis meses y los adultos mayores deben aplicarse la vacuna contra la influenza, así como la del neumococo, que protege contra neumonías y se aplica cada cinco años. También informó que próximamente se dispondrá de dosis contra COVID-19 de los laboratorios Pfizer y Moderna.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a no automedicarse ante síntomas respiratorios y acudir con su médico para recibir atención oportuna. "Se pueden enmascarar neumonías con cuadros leves, por eso es importante la revisión médica", advirtió.