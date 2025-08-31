Saltillo se transforma con la reforestación de Javier Díaz González

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de la estrategia permanente del alcalde Javier Díaz González para ofrecer una ciudad más verde y con un mejor entorno natural, brigadas municipales trabajaron en la reforestación de las distintas áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

Con el objetivo de ayudar a combatir el cambio climático, así como mejorar la calidad del aire, aumentar la biodiversidad y el bienestar de las y los saltillenses, personal del programa 'Aquí Andamos' sembró 20 árboles de la especie Pino Junípero en estas áreas verdes de la ciudad.

Estas acciones se suman a las más de 9 mil 770 plantas y árboles sembrados por todos los sectores de la ciudad en lo que va de este año a la fecha, como parte del compromiso del Gobierno Municipal de Saltillo y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas en favor del medio ambiente y la biodiversidad en la localidad.

En días recientes, este mismo espacio se convirtió en el nuevo hogar de las 7 palmas que se ubicaban en el distribuidor vial El Sarape y que presentaban dificultades para su crecimiento y desarrollo.

Además, en una próxima etapa, también será reforestado este espacio con plantas de ornato de la especie Rosa Laurel a fin de ofrecer una mejor ciudad para vivir.

Es Saltillo una ciudad más limpia y verde

Con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y los lazos entre la comunidad, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en la limpieza general y deshierbe de la plaza pública ubicada entre los bulevares Felipe J. Mery y Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

En el sector poniente, cuadrillas del programa 'Aquí Andamos' intervinieron con acciones de mantenimiento y atención a las áreas verdes de la Glorieta a Francisco I. Madero, en la salida rumbo a la ciudad de Torreón.

Asimismo, brigadas municipales trabajaron en el embellecimiento del bulevar Francisco Coss, entre el bulevar Venustiano Carranza y Paseo de la Reforma.

El alcalde Javier Díaz González tiene a disposición de la población el número 844-160-08-08, del asistente virtual 'Saltillo Fácil', con el que se puede reportar cualquier servicio público de la ciudad.

· Reforestan áreas verdes del distribuidor Venustiano Carranza.

· Sembraron 20 pinos Junípero; se suman a más de 9,770 plantas en 2025.

· Reubicaron 7 palmas desde El Sarape.

· Pronto se añadirán plantas Rosa Laurel.

· Limpieza y mantenimiento en plazas y glorietas del sur y poniente de la ciudad.

· Acciones forman parte del programa 'Aquí Andamos' y la estrategia verde del alcalde Javier Díaz González.

· Reportes al asistente virtual: 844-160-08-08.