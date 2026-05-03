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Coahuila

Festejarán Javier y Manolo a las mamás saltillenses

Los eventos comenzarán a las 18:30 horas en varios puntos de la ciudad.

Por Staff / La Voz - 03 mayo, 2026 - 07:37 p.m.
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      Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, festejarán a las mamás saltillenses con un "Duelo de Sonoras" al interior de las colonias.

      Con entrada totalmente gratuita, el público asistente podrá acudir a los conciertos que se llevarán a cabo del 6 al 9 de mayo a partir de las 18:30 horas.

      Se contará con la participación de "La Sonora Dinamita", la "Súper Original Tropicana de Benetia" y el grupo local norteño "Señor Bones".

      Los festejos se llevarán a cabo del 6 al 9 de mayo en diferentes colonias de Saltillo.

      El primer festejo será el miércoles 6 de mayo en la colonia Guayulera, en el parque Abraham Curbelo, ubicado en la calle Pedro Ampudia esquina con Miguel Negrete.

      El jueves 7 de mayo será atrás del Multideportivo El Sarape, en la calle Rayados, entre Primera y Huachichiles, en la colonia Teresitas; y el viernes 8 de mayo en la plaza pública de la colonia Zaragoza, ubicada entre Laureles y Eucalipto.

      Participarán grupos como La Sonora Dinamita y Señor Bones en los conciertos gratuitos.

      Para cerrar los festejos del Día de las Madres, el sábado 9 de mayo estarán en el estacionamiento de "Mi Tienda", ubicado en el bulevar Luis Echeverría esquina con Júpiter, en la colonia Satélite Norte, la "Explosiva Sonora", "Sonora Tropicana de Benetia" y Grupo Norteño "Señor Bones".

      Los eventos comenzarán a las 18:30 horas en varios puntos de la ciudad.

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