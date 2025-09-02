Alcalde de San Buenaventura fortalece lazos en comunidades rurales con entrega de apoyos

Con el propósito de estar cerca de la gente del campo, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, realizó un recorrido por distintas comunidades rurales, acompañado del equipo del DIF Municipal, para entregar apoyos y saludar personalmente a las familias.

La visita se calificó como muy fructífera, ya que permitió no solo llevar despensas y beneficios, sino también estrechar lazos de cercanía con los habitantes de los ejidos, quienes agradecieron la atención de las autoridades municipales.

En el Ejido Higueras, el alcalde tuvo la oportunidad de convivir con las alumnas y alumnos de la escuela Emilio Carranza, una de las instituciones con mayor representatividad en infraestructura rural. Los estudiantes recibieron con entusiasmo sus paquetes escolares y otros apoyos de manos del alcalde juvenil.

Durante esta gira de trabajo también participó la coordinadora regional de Mejora Coahuila, Maríarosa Iglesias, en representación del gobernador Manolo Jiménez, quien acompañó en la entrega de calzado escolar y útiles, fortaleciendo así el compromiso entre Estado y Municipio con la educación y bienestar de las familias rurales.