CANIRAC Coahuila estima 20 millones por eventos gastronómicos en diciembre

SALTILLO, Coah. - El sector restaurantero de Coahuila prevé una derrama económica superior a los 20 millones de pesos durante diciembre por eventos gastronómicos, además de ventas estimadas en 8 millones de pesos por las cenas del 25 de diciembre y de Año Nuevo.

Isidoro García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Coahuila, señaló que los indicadores apuntan a un cierre de año favorable, aunque pidió cautela ante las expectativas.

El dirigente destacó que algunos recintos registran una alta ocupación, principalmente los viernes, sábados y domingos, lo que favorece la actividad de los restaurantes y abre oportunidades para impulsar el consumo.

Como ejemplo, mencionó el comportamiento del sector durante el Rodeo Saltillo, evento que contribuyó a incrementar la actividad de los establecimientos gastronómicos.

"Creo que viene también un buen cierre de año, diferente al 25, no para echar campanas al vuelo, pero definitivamente se ven indicadores muy favorables", expresó.

García indicó que los eventos representan una oportunidad para dinamizar al sector durante los últimos meses del año, cuando aumentan las reuniones y celebraciones.

Asimismo, adelantó que CANIRAC Coahuila contempla utilizar Expo Coahuila para sus actividades institucionales y eventos gastronómicos.

Entre las actividades mencionó el Festival de la Paella y el Festival del Cabrito. Sin embargo, aclaró que la continuidad de estos encuentros se analizará con quien asuma la presidencia de la cámara el próximo año.