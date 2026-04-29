Gilbert Campos debuta como boxeador profesional en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El alcalde Javier Flores Rodríguez recibió con gusto la visita a su despacho en el municipio de San Buenaventura de un joven promesa y celebró con orgullo su debut profesional en el boxeo; Gilbert Gerardo Campos Ramírez, de 23 años de edad, se convierte en el primer pugilista profesional originario de esta localidad, marcando un hecho histórico para el deporte sambonense.

El esperado debut se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, dentro de una función organizada por Gorillaz Boxing en la Arena Pabellón del Norte, escenario donde el joven deportista buscará demostrar su talento, disciplina y pasión por el boxeo.

Gilbert Gerardo ha destacado por su constancia en el entrenamiento y su compromiso con esta disciplina, logrando abrirse camino hacia el ámbito profesional, lo que representa no solo un logro personal, sino también una inspiración para las nuevas generaciones de San Buenaventura.

En este importante paso, el alcalde Javier Flores Rodríguez, a través del Departamento de Deportes, brindó apoyo al joven pugilista para su traslado a la ciudad de Saltillo, además de expresarle sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de su carrera.

El Gobierno Municipal reconoce el esfuerzo y dedicación de Gilbert Gerardo Campos Ramírez, con este debut, San Buenaventura escribe una nueva página en su historia deportiva, destacando el valor del esfuerzo y la perseverancia.