San Buenaventura celebra el Carnaval Atlético de la Amistad

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con gran espíritu deportivo, San Buenaventura celebró el Carnaval Atlético de la Amistad, una jornada donde niños, niñas y la juventud a través del deporte y la convivencia familiar, hicieron del evento un gran espectáculo.

Promotores deportivos y familias completas se sumaron a esta gran fiesta deportiva, llenando de color y entusiasmo la Unidad Deportiva, demostrando que la participación social construye una mejor comunidad paso a paso.

El evento se desarrolló en un ambiente de alegría, compañerismo y motivación, demostrando que la activación física no solo fortalece el cuerpo, sino también los lazos sociales y los valores de la población sambonense.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó que la activación física es un elemento fundamental para seguir construyendo una sociedad más sana, solidaria y unida, con energía y corazón, impulsando espacios donde las familias convivan y se mantengan activas.

El Gobierno Municipal agradece la participación de todas y todos los asistentes, así como el apoyo y entusiasmo del Club Chu Ani Sorachi runners, cuyo compromiso fue clave para hacer posible este exitoso carnaval atlético.