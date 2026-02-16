Contactanos
Coahuila

San Buenaventura: Serenata Voces de amor por San Buena llena de romanticismo

La Rondalla de San Buenaventura y el Coro de la Escuela Normal de Monclova ofrecieron un espectáculo musical lleno de emociones.

Por Staff / La Voz - 16 febrero, 2026 - 07:45 p.m.
      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – En un ambiente lleno de romanticismo y tradición, el Domingo de Plaza se vistió de gala con la serenata para enamorados 'Voces de amor por San Buena', realizada en el marco de la celebración del Día de San Valentín, en la Plaza Principal de San Buenaventura.

      La velada musical contó con la destacada participación de la Rondalla de San Buenaventura, cuyos integrantes deleitaron a los asistentes con melodías del ayer que evocaron recuerdos, emociones y el valor del amor en sus distintas expresiones.

       

      Asimismo, el Coro y el Grupo de Cuerdas de la Escuela Normal de Monclova se presentaron con gran éxito. Bajo la dirección del Dr. Jorge Alejandro Neri Frías y del Ángel Martínez, los estudiantes ofrecieron una presentación llena de armonía, sensibilidad y talento, poniendo en alto el nombre de su institución educativa.

       

      Al evento asistieron el alcalde Javier Flores Rodríguez, integrantes del Cabildo, así como la reina Andrea Gavia y la princesa Anel, dignas representantes de las tradicionales Ferias del 14 de Julio.

      Los asistentes felicitaron al Gobierno Municipal y a la dirección de Educación por promover la cultura, el arte y la convivencia familiar, fortaleciendo el tejido social y manteniendo vivas las tradiciones que dan identidad a San Buenaventura.

