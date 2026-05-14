Javier Flores Rodríguez reconoce a maestros en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- En el municipio de San Buenaventura, el alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la celebración con motivo del Día del Maestro, reconociendo la vocación, entrega y compromiso de quienes dedican su vida a la formación de generaciones de sambonenses.

Acompañado de su esposa, Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF Municipal, así como integrantes del Cabildo, el edil convivió con maestras y maestros en un ambiente de alegría y gratitud.

Durante su mensaje, Javier Flores destacó la importante labor que realizan docentes de todos los niveles y modalidades educativas. "A nuestras maestras y maestros, muchas felicidades. Aquí están reunidos quienes tienen su centro de trabajo en nuestro municipio y ejidos, así como quienes viven en San Buenaventura y laboran en otros municipios; también docentes jubilados, de educación especial, Misiones Culturales y USAER. Somos una ciudad inclusiva que reconoce a todos los formadores de nuestros habitantes", expresó el alcalde.

Asimismo, el presidente municipal compartió un emotivo reconocimiento a su madre, la maestra jubilada Silvia Rodríguez, destacando los valores y enseñanzas que le ha inculcado, además de reconocer la vocación de su esposa Niria Isabel Ayala en las áreas de pedagogía y autismo. "Me siento muy orgulloso de tener a mi lado mujeres con vocación y amor por la enseñanza", señaló.

Flores Rodríguez resaltó que cada aula es testigo del esfuerzo diario de las y los docentes, quienes además de impartir conocimientos, transmiten valores, respeto, disciplina y esperanza. "Ustedes son guía, inspiración y ejemplo para miles de niñas, niños y jóvenes que encuentran en sus palabras el impulso para salir adelante", agregó.

En nombre del municipio, el alcalde reiteró su reconocimiento al compromiso del magisterio con la educación y el futuro de San Buenaventura. "Gracias por enseñar con el corazón, por no rendirse ante los retos y por sembrar conocimientos que perduran toda la vida", expresó.

Como parte del festejo, las y los asistentes disfrutaron de un show musical y momentos de convivencia preparados especialmente para reconocer la gran labor que realizan día con día.