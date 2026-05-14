Detienen a Julián N en Saltillo por abuso sexual a menor

Mediante la colaboración institucional y trabajo coordinado que se tiene en la Fiscalía General del Estado de Coahuila a cargo del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, se cumplimentó en el municipio de Saltillo, la orden de aprehensión girada en contra de Julián "N" por su probable participación en el delito de violación equiparada y abuso sexual en su modalidad agravada por recaer en persona menor de quince años.

Los hechos que fueron denunciados en el municipio de Múzquiz, donde fue señalado como probable responsable el padre de la víctima, quien según las indagatorias realizadas hizo una serie de conductas inapropiadas e indebidas en contra de la voluntad de la víctima y vulnerando el bien jurídico tutelado por la norma que la especie lo es la dignidad y libertad sexual.

Derivado de ello, se realizaron múltiples actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, entre los que destacan declaraciones testimoniales, informes policiacos y dictámenes periciales.

En la audiencia inicial ante el juez de control se le vinculó a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva con una duración de dos meses de investigación complementaria.