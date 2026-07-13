Javier Flores reconoce a ciudadanos en San Buenaventura: develan placas

San Buenaventura, Coahuila.– El Ayuntamiento de San Buenaventura y el Comité Central de Feria reconocieron la trayectoria y aportaciones de ciudadanos distinguidos con la develación de placas de nomenclatura en el perímetro de la histórica Plazuela Valenzuela.

El acto se realizó en el marco de las festividades de la Feria San Buenaventura 2026 y fue encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, familiares e invitados especiales.

Durante la ceremonia se colocaron placas en honor a José Ángel Castellanos "Pepín" y Óscar Thomae Garza, quienes fueron seleccionados en la Reunión Solemne de Cabildo celebrada el 28 de mayo de 2024, como reconocimiento a su legado, trayectoria y contribución al municipio.

El alcalde destacó que asignar nombres de ciudadanos ejemplares a espacios públicos representa un reconocimiento permanente para quienes han dedicado parte de su vida a fortalecer la identidad y el patrimonio de San Buenaventura.

"Hoy la develación de las nomenclaturas son en honor a José Ángel Castellanos y Óscar Thomae Garza, quienes fueron elegidos durante la Reunión Solemne de Cabildo celebrada el 28 de mayo de 2024, como un reconocimiento a su legado, trayectoria y valiosa contribución al municipio. A partir de esta festividad, sus nombres formarán parte del paisaje urbano y de la historia viva de San Buenaventura, inspirando a las presentes y futuras generaciones a continuar construyendo un municipio con identidad, valores y orgullo por sus raíces", expresó.

Óscar Thomae Garza pertenece a una familia con arraigo histórico, agrícola y económico en San Buenaventura, vinculada al desarrollo de la región durante varias generaciones, particularmente por la operación del histórico Molino de los Thomae.

Como parte de ese legado familiar, ha impulsado proyectos relacionados con la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico, entre ellos la plantación de árboles madereros de Paulownia Elongata en terrenos conocidos como La Viña, al sur del antiguo Molino de los Thomae.

Su nombre también aparece en registros históricos y agrarios relacionados con el aprovechamiento de aguas y delimitación de predios en la región.

Durante la ceremonia también se reconoció la labor de José Ángel Castellanos "Pepín", escritor, cronista y promotor cultural dedicado a rescatar, documentar y difundir la historia de San Buenaventura.

A través de sus investigaciones y publicaciones, ha contribuido a preservar la memoria de generaciones de sambonenses y al patrimonio bibliográfico del municipio.

Entre sus obras destacan:

· Una esperanza en el mañana

· Mis más bellos escritos para ti

· Sambonenses de ayer y hoy

· Sambonenses de hoy

Esta última publicación reúne semblanzas de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo municipal en ámbitos como educación, cultura, ciencia, tradiciones y servicio comunitario.

Con su trabajo como cronista e investigador, José Ángel Castellanos ha fortalecido la identidad colectiva y la memoria histórica de San Buenaventura.