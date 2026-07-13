Incremento de fauna silvestre en Sierra de Zapalinamé tras lluvias

SALTILLO, COAH.- Las lluvias registradas durante la presente temporada han propiciado una recuperación de la fauna silvestre en la Sierra de Zapalinamé, al mejorar las condiciones de los ecosistemas y aumentar la disponibilidad de agua y alimento para las especies, informó el director general de Protección de la Fauna Mexicana A.C. (PROFAUNA), Sergio Marines Gómez.

El especialista explicó que las precipitaciones han sido, en su mayoría, de intensidad moderada, lo que ha favorecido la infiltración del agua en el suelo y generado un entorno más favorable para la conservación de la biodiversidad.

Como resultado de estas condiciones, dijo, las cámaras trampa instaladas para el monitoreo de fauna han registrado un incremento importante en el número de avistamientos en comparación con los años marcados por la sequía. Marines Gómez destacó que durante el último año se obtuvo un registro inédito para el programa de monitoreo: por primera vez fue captada la imagen de un puma en horario diurno, situación que, aseguró, refleja una recuperación en las poblaciones de vida silvestre. "Cada vez se observan más animales y con mayor frecuencia. Eso significa que las condiciones de la sierra están mejorando", afirmó.

Explicó que el incremento en la cobertura vegetal derivado de las lluvias genera una mayor disponibilidad de alimento para las especies, lo que favorece su reproducción y permanencia dentro del área natural protegida. Añadió que actualmente las cámaras de monitoreo registran cerca del doble de capturas de fauna respecto a las obtenidas en años anteriores, cuando la falta de precipitaciones reducía la presencia de animales por la escasez de agua y recursos alimenticios.

Entre los registros recientes sobresale también la presencia de un oso negro en la parte alta de la sierra, frente al sector donde se localiza la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Aunque este tipo de avistamientos continúa presentándose, el director de PROFAUNA indicó que los incidentes relacionados con esta especie han sido mínimos. "Estamos tranquilos. Hemos tenido pocos incidentes con oso negro, pero siempre estamos preparados para atender cualquier situación que pudiera presentarse", comentó.

Ante la posibilidad de que aumente la afluencia de visitantes por las mejores condiciones naturales de la sierra, exhortó a la población a respetar las medidas de conservación, evitar abandonar residuos y abstenerse de encender fogatas. Señaló que en el paraje de San Lorenzo, donde existe un manejo coordinado con los propietarios del área, los visitantes han mostrado un comportamiento responsable al respetar las recomendaciones para no dejar basura ni alimentar a la fauna silvestre.

Finalmente, precisó que, si bien en otros sectores de la Sierra de Zapalinamé se han detectado algunas irregularidades, éstas han sido reportadas a las autoridades competentes, mientras que en San Lorenzo no ha sido necesario aplicar sanciones debido al cumplimiento de las normas por parte de quienes acuden al lugar.