Castaños lanza campaña de mantenimiento en sus campos deportivos

CASTAÑOS, COAHUILA.– El Gobierno Municipal de Castaños inició una campaña de limpieza y mantenimiento en los campos deportivos del municipio con el propósito de mejorar sus condiciones y ofrecer espacios seguros y funcionales para la práctica del deporte.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora informó que los trabajos se realizan a través de los departamentos de Deportes y de Servicios Primarios, y comenzaron en el campo de fútbol La Estación.

Las labores incluyen limpieza general, deshierbe y mantenimiento de las instalaciones, utilizadas diariamente por niñas, niños, jóvenes y familias del municipio. La Administración Municipal señaló que las recientes lluvias propiciaron un crecimiento considerable de la hierba en los espacios deportivos, por lo que se implementó un programa permanente para recuperar y conservar en óptimas condiciones cada uno de los campos.

Sifuentes Zamora afirmó que el mantenimiento de la infraestructura deportiva contribuye al bienestar de la comunidad al fomentar la actividad física, la convivencia y el desarrollo de la niñez y la juventud. "Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes cuenten con instalaciones dignas y seguras para entrenar, convivir y desarrollar su talento. Seguiremos trabajando para que los espacios públicos permanezcan en buenas condiciones y sean un punto de encuentro para las familias de Castaños", expresó.

La campaña continuará de manera gradual en los diferentes campos deportivos del municipio para atender las necesidades de limpieza y mantenimiento y garantizar condiciones adecuadas para la práctica deportiva. La alcaldesa reiteró que su administración mantendrá el impulso al deporte mediante el fortalecimiento de la infraestructura deportiva como una herramienta para promover estilos de vida saludables y ampliar las oportunidades de desarrollo para la niñez y la juventud.