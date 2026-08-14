Hagámoslo Hoy atiende a niños con dificultades de lenguaje en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Una lista de espera de 685 menores mantiene la presión sobre la Asociación Civil Hagámoslo Hoy, de Ramos Arizpe, ante la creciente demanda de atención especializada para niñas y niños con dificultades de lenguaje.

María Isabel Valderas, presidenta de la organización, explicó que el programa fue creado para atender a menores que llegan al kínder o a la primaria sin haber desarrollado adecuadamente sus habilidades de comunicación, situación que puede complicar su integración escolar. "Estamos enseñando a los niños de 4, 5, 6 y hasta 7 años a hablar, porque están llegando a las escuelas y no saben hablar", explicó.

Para brindar el servicio, la asociación cuenta con cuatro maestras especializadas en lenguaje, quienes distribuyen la atención en dos turnos de lunes a viernes. Además, próximamente incorporarán jornadas los sábados para ampliar la capacidad de atención.

Actualmente, 280 niños reciben atención, mientras que otros 135 permanecen activos dentro del programa. Hasta ahora, alrededor de 165 menores han terminado su proceso.

La demanda ha alcanzado tal nivel que incluso autoridades educativas han solicitado la intervención de la asociación para atender casos que las escuelas no pueden cubrir. "Tenemos oficios de la encargada de zona de la Secretaría de Educación donde nos pide que apoyemos y que abramos el espacio para los niños que llevan el oficio de la escuela, porque la SEP no se da abasto", señaló Valderas.

El servicio está dirigido principalmente a menores de entre 4 y 12 años, aunque la organización también ha recibido a adolescentes y casos de mayor edad, entre ellos el de una joven de 18 años. Las sesiones tienen una duración aproximada de una hora. La frecuencia se establece después de una valoración inicial, ya que algunos menores necesitan acudir dos veces por semana, mientras que otros requieren un esquema de seguimiento diferente de acuerdo con sus necesidades.

Valderas aclaró que presentar dificultades para hablar no significa necesariamente que un menor requiera terapia. Por ello, antes de comenzar el tratamiento, las especialistas realizan una evaluación para determinar qué tipo de atención necesita. Entre los casos que reciben se encuentran menores con problemas para pronunciar determinados sonidos y otros que prácticamente no utilizan palabras para comunicarse.

La presidenta de la asociación recordó el caso de un niño de siete años que utilizaba únicamente la expresión "OK" para comunicar cualquier necesidad. Después de incorporarse al programa, comenzó a trabajar en palabras básicas y en el desarrollo de sus capacidades de comunicación.

Inicialmente, las terapias se ofrecían sin costo; sin embargo, Valderas explicó que en algunos casos los padres no llevaban a sus hijos a las sesiones, quitándole la oportunidad a alguien más. Por ese motivo, la asociación estableció una cuota de recuperación de 50 pesos, recursos que son utilizados nuevamente para adquirir libros, lápices y otros materiales necesarios para las terapias. El monto, señaló, representa una cantidad mínima frente al costo de una consulta particular con un especialista, que puede superar los 800 pesos.

Los menores que terminan su proceso reciben una especie de prealta, aunque mantienen la posibilidad de continuar en contacto con las especialistas. Los padres pueden comunicarse mediante videollamadas y solicitar nuevamente una consulta si identifican alguna dificultad.

La atención de Hagámoslo Hoy también se ha extendido más allá de Ramos Arizpe. La asociación recibe solicitudes de familias de Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Monterrey y otras comunidades, lo que refleja la creciente demanda de servicios especializados para problemas de lenguaje.