Día del Emprendimiento: Cursos de repostería ICATEC concluyen en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– En el marco del Día del Emprendimiento, el alcalde Javier Flores Rodríguez presidió la clausura de los cursos de repostería impartidos por ICATEC, donde reconoció el esfuerzo, dedicación y entusiasmo de todas las participantes que concluyeron satisfactoriamente su capacitación.

Durante su mensaje, el edil destacó que se continuará trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con Mejora Coahuila e ICATEC, impulsando acciones que fortalezcan el desarrollo económico y el emprendimiento en el municipio.

Señaló que es compromiso de la alcaldía de San Buenaventura, a través de la Dirección de Fomento Económico, acercar a los habitantes de colonias y ejidos cursos de autoempleo que se imparten de manera totalmente gratuita, con el objetivo de fortalecer habilidades productivas y generar nuevas oportunidades de ingreso para las familias.

Por su parte, el director de Fomento Económico, Rolando Ariel Salas Hernández, informó que en coordinación con instructores de ICATEC, la Secretaría del Trabajo y el programa Mejora Coahuila, se ha logrado que más personas se inscriban en estas capacitaciones que brindan un oficio y promueven el autoempleo, además de recibir diplomas de aprovechamiento que avalan su formación.