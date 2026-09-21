Familias de San Buenaventura disfrutan de lucha libre en Domingo de Plaza

San Buenaventura, Coah.— Las familias de San Buenaventura disfrutaron de una edición especial del Domingo de Plaza, que en esta ocasión transformó la explanada de la Plaza Principal en un escenario de lucha libre, con un espectáculo lleno de emoción y diversión para chicos y grandes.

El evento, organizado con el apoyo del Ayuntamiento de San Buenaventura, reunió a decenas de familias que disfrutaron de las diferentes contiendas protagonizadas por rudos y técnicos, como parte de un programa considerado 100 por ciento familiar.

El alcalde Javier Flores Rodríguez asistió acompañado de sus hijos Samuel y Teo, quienes, al igual que los asistentes, disfrutaron de las tres luchas programadas y de la convivencia familiar que caracterizó esta jornada.

La función de técnicos contra rudos inició a las 7:00 de la tarde, en la explanada de la Plaza Principal, con la participación de luchadores y luchadoras de Cisneros Promotions, como parte de su temporada 2026.

Los asistentes externaron al presidente municipal que con este tipo de funciones se impulsan espacios de convivencia y entretenimiento para las familias sambonenses, ya que son espectáculos diferentes que cautivan la atención de los niños y jóvenes, sorprendidos con los atuendos y técnicas de defensa entre los deportistas de combate.