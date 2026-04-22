Javier Flores impulsa jornada de reforestación en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– En el marco del Día de la Madre Tierra, el Ayuntamiento de San Buenaventura impulsó una jornada de reforestación ornamental con la siembra de tulipanes y plantas suculentas para fortalecer la imagen de la Plaza Principal y la Alameda Juárez.

La iniciativa, coordinada por la Dirección de Servicios Primarios, tiene como objetivo crear jardines más bellos y fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente, aprovechando además el sistema de riego con agua rodada que caracteriza a estos espacios públicos.

Durante la actividad, el promotor Luis Ángel Vega destacó que la belleza de las plantas genera atracción social y fortalece la identidad del municipio. Señaló que la Alameda Juárez y la Plaza Principal son consideradas entre los espacios más representativos del municipio, por lo que se decidió dar nueva vida a sus jardines con la siembra de tulipanes.

"La gente se pregunta por qué San Buenaventura tiene sus plazas tan bellas; la realidad es el amor que le tiene la gente que cuida y conserva los jardines, además del riego de agua rodada que en su mayoría se tiene", expresó.

Gracias a la voluntad de ciudadanos y funcionarios que se sumaron al proyecto, se logró la donación de 80 tulipanes. Entre quienes participaron se encuentra el alcalde Javier Flores, así como el profesor Horacio García Boone, la profesora Ana Irma Ramírez Terrazas, el regidor de Servicios Primarios Martín Cortez, la señora Cecilia Falcón, entre otros colaboradores comprometidos con el cuidado de la naturaleza.