San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez impulsa torneo para la juventud

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de fomentar la prevención y fortalecer los valores entre la niñez y juventud, la Subsecretaría de Proximidad Social y Prevención del Estado realizó en San Buenaventura el Torneo 'Defiende tu Escuela', como parte del programa 'Vive libre, vive sin drogas', mediante actividades deportivas y de convivencia.

El alcalde Javier Flores Rodríguez destacó el trabajo en unidad entre autoridades estatales y municipales a favor de la vigilancia y el apoyo ciudadano, enfocados principalmente en la seguridad y el uso correcto de los espacios públicos por parte de las familias. Señaló que estas acciones motivan a niños, niñas, adolescentes y adultos a participar en actividades de sano esparcimiento y fortalecimiento comunitario.

Por su parte, Gabriela Franyutti García, titular de Proximidad Social, explicó que este programa forma parte de la política pública en materia de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, la cual busca integrarse a la sociedad desde los planteles educativos, trasladando actividades a unidades deportivas, plazas y parques de colonias donde se concentra la población infantil y juvenil.

Durante su mensaje, destacó la importancia de crear torneos amistosos que motiven a la sociedad al deporte, además de fortalecer el arte y la cultura como herramientas de prevención. Asimismo, entregó incentivos a los equipos ganadores, reconociendo su participación y compromiso.

Las autoridades coincidieron en que el Torneo 'Defiende tu Escuela' busca cuidar lo más valioso que tiene la comunidad: su juventud, promoviendo encuentros deportivos que fomentan la salud, el trabajo en equipo y la superación personal, incentivando a los estudiantes a defender sus sueños, su escuela y su vida.

Al evento asistió el regidor de Seguridad Pública, Hugo Leonel Valero, quien destacó el trabajo coordinado entre deporte, educación y las instituciones educativas para fortalecer la prevención y el desarrollo integral de la niñez y juventud de San Buenaventura.