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Coahuila

Cuatro Ciénegas refuerza seguridad escolar con Operación Mochila

La Operación Mochila se llevó a cabo en el CBTA 22 de Cuatro Ciénegas, con la participación de un binomio canino K9.

Por Staff / La Voz - 22 abril, 2026 - 05:18 p.m.
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      Cuatro Ciénegas, Coah. - Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad en las instituciones educativas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Juventud y en coordinación con PRONNIF y Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo la Operación Mochila en el CBTA 22.

      Durante esta jornada preventiva se contó con la participación del binomio canino K9, especializado en la detección de sustancias y objetos no permitidos, lo que permitió reforzar las labores de supervisión dentro del plantel.

       

      El operativo se desarrolló bajo un esquema de respeto, orden y colaboración con las autoridades educativas, garantizando en todo momento la integridad y los derechos de las y los estudiantes.

      Estas acciones forman parte de una política integral enfocada en la prevención de riesgos dentro de los entornos escolares, promoviendo valores como la responsabilidad, el respeto y la legalidad entre la comunidad estudiantil, además de fortalecer la confianza de madres y padres de familia.

       

      Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de mantener espacios educativos seguros como base para el desarrollo de la niñez y la juventud. "La seguridad en nuestras escuelas es una prioridad. No solo se trata de prevenir situaciones de riesgo, sino de construir entornos donde nuestras y nuestros estudiantes puedan desarrollarse con tranquilidad, confianza y en condiciones óptimas para su aprendizaje", señaló el edil.

      Asimismo, Leija Vega destacó la importancia del trabajo coordinado entre dependencias y sociedad para lograr mejores resultados. "Cuando unimos esfuerzos entre autoridades, instituciones educativas y familias, generamos una red de protección más sólida para nuestras y nuestros jóvenes", finalizó.

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