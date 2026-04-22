Cuatro Ciénegas refuerza seguridad escolar con Operación Mochila

Cuatro Ciénegas, Coah. - Como parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad en las instituciones educativas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Juventud y en coordinación con PRONNIF y Seguridad Pública Municipal, llevó a cabo la Operación Mochila en el CBTA 22.

Durante esta jornada preventiva se contó con la participación del binomio canino K9, especializado en la detección de sustancias y objetos no permitidos, lo que permitió reforzar las labores de supervisión dentro del plantel.

El operativo se desarrolló bajo un esquema de respeto, orden y colaboración con las autoridades educativas, garantizando en todo momento la integridad y los derechos de las y los estudiantes.

Estas acciones forman parte de una política integral enfocada en la prevención de riesgos dentro de los entornos escolares, promoviendo valores como la responsabilidad, el respeto y la legalidad entre la comunidad estudiantil, además de fortalecer la confianza de madres y padres de familia.

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la relevancia de mantener espacios educativos seguros como base para el desarrollo de la niñez y la juventud. "La seguridad en nuestras escuelas es una prioridad. No solo se trata de prevenir situaciones de riesgo, sino de construir entornos donde nuestras y nuestros estudiantes puedan desarrollarse con tranquilidad, confianza y en condiciones óptimas para su aprendizaje", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó la importancia del trabajo coordinado entre dependencias y sociedad para lograr mejores resultados. "Cuando unimos esfuerzos entre autoridades, instituciones educativas y familias, generamos una red de protección más sólida para nuestras y nuestros jóvenes", finalizó.