Yesica Sifuentes mejora vialidades y estanques en El Márquez, Coahuila

Castaños, Coah. - Con el firme compromiso de atender a quienes más lo necesitan y llevar soluciones reales a las comunidades rurales, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo una jornada de trabajo en el ejido El Márquez, donde se realizaron labores de desazolve en un estanque, así como acciones de mejoramiento de vialidades.

Durante su visita, la edil estuvo acompañada por autoridades municipales, además del comisariado ejidal Benjamín Costilla y miembros de la mesa directiva, con quienes supervisó los trabajos enfocados en fortalecer la captación de agua, una necesidad prioritaria para las familias de la zona rural.

Estas acciones permitirán optimizar la capacidad del estanque, asegurando su funcionalidad durante las próximas temporadas de lluvia, lo que representa un beneficio directo para las y los habitantes del ejido, particularmente en actividades agrícolas y de uso cotidiano.

De manera complementaria, se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación de caminos rurales, mejorando significativamente el acceso y la movilidad dentro de la comunidad, facilitando el tránsito diario y fortaleciendo la conectividad del ejido.

La alcaldesa Yesica Sifuentes destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con todos los sectores de la población, reconociendo la participación de la población en las acciones encaminadas a mejorar los servicios públicos y el entorno. "Cuando sumamos esfuerzos, logramos resultados que realmente impactan en la calidad de vida de nuestra gente, especialmente en las comunidades que históricamente han requerido mayor atención", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que su administración continuará priorizando la atención en las zonas rurales, acercando servicios, infraestructura y apoyos a quienes más lo necesitan. "Seguimos trabajando cerca de nuestra gente, escuchando y atendiendo sus necesidades con acciones que sí hacen la diferencia", puntualizó.