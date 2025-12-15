Javier Flores inaugura el CCAPI en San Buenaventura: educación inicial para la niñez

San Buenaventura, Coah.- La Secretaría de Educación de Coahuila, en coordinación con el Ayuntamiento de San Buenaventura, inauguró el Centro Comunitario de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) número 29, un espacio destinado a brindar educación inicial y atención integral a niñas y niños de sectores vulnerables del municipio.

El evento fue encabezado por el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala, quienes dieron la bienvenida al subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado, representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El nuevo centro se ubica en la colonia Benito Juárez y además de la atención en sus instalaciones, contempla visitas y acompañamiento en los domicilios de las familias beneficiarias.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores destacó la importancia del trabajo coordinado entre gobierno y asociaciones civiles para lograr resultados positivos en favor de la niñez, agradeciendo la colaboración del sector educativo, del DIF municipal y de Cáritas, institución que facilitó el espacio para la operación del CCAPI.

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica de Coahuila, profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, explicó que los CCAPI son espacios diseñados para fomentar el desarrollo integral de niñas y niños desde los cero hasta los dos años con once meses de edad. Señaló que, aunque los centros son otorgados por la federación, su operación en Coahuila se realiza mediante el trabajo conjunto del DIF Estatal, el programa Inspira, la Secretaría de Educación y los municipios.

Asimismo, resaltó la suma de voluntades que permitió concretar este proyecto, reconociendo el compromiso del Ayuntamiento de San Buenaventura y de Cáritas por priorizar el bienestar social y elegir a la colonia Benito Juárez como sede del centro.

El CCAPI cuenta con áreas de actividades lúdicas, juguetes interactivos, atención de personal especializado, así como un comedor para brindar alimentación y orientación nutricional a madres y padres de familia. En su intervención, el subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles Alvarado subrayó la relevancia de la educación inicial como base del desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños.

A nombre de las familias beneficiarias, la señora Alejandra Díaz Cabello agradeció a las autoridades por la implementación de este programa, el cual permitirá un desarrollo seguro y adecuado de los menores en sus primeras etapas de vida.

Al evento asistieron el profesor Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; la profesora Ana Margarita Villasana Muñoz, directora general de Educación Inicial; así como autoridades municipales, entre ellas la profesora María Luisa García Méndez, regidora de Educación; el profesor Juan José Rivera Franco, director de Educación; y la maestra Ilse Cristina Lozano, directora del DIF municipal.