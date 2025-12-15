Javier Flores arranca Operativo Abrigo en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.— El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa Niria Isabel Ayala, presidenta honoraria del DIF Municipal, dio inicio al Operativo Abrigo, como parte de las acciones preventivas ante el descenso de temperaturas que marca la llegada del invierno, con el objetivo de proteger a las familias más vulnerables del municipio.

Gracias al apoyo del gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, el municipio recibió una dotación de cobertores, los cuales serán distribuidos entre habitantes de distintos sectores y ejidos, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, niñas, niños y familias con mayores necesidades.

El alcalde Javier Flores informó que, ante las bajas temperaturas registradas durante la madrugada, se procedió a la habilitación del albergue municipal, el cual brindará atención, resguardo y apoyo a las personas que así lo requieran. "Estamos preparados para atender a quienes lo necesiten y garantizar su seguridad durante esta temporada invernal", señaló.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Niria Isabel Ayala, reiteró el compromiso de la administración municipal de cuidar la integridad y el bienestar de todas y todos, especialmente de quienes más lo requieren en esta época del año, haciendo un llamado a la solidaridad y a la participación ciudadana.

Las autoridades municipales invitan a la población a reportar cualquier caso de personas que necesiten apoyo, a través de los siguientes canales de atención: Protección Civil al 869 694 2930, Seguridad Pública al 869 101 0137 y DIF San Buenaventura al 869 694 1261, así como por medio de las redes sociales oficiales Gobierno Municipal de San Buenaventura y DIF San Buenaventura.

Finalmente, el Gobierno Municipal agradeció a la ciudadanía por sumarse con solidaridad y corresponsabilidad, contribuyendo a proteger a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.