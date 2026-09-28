MAYCO organiza la Expo Tiendita en Saltillo: un evento para comerciantes

SALTILLO, Coah.- El próximo 8 de octubre se realizará en el Auditorio Saltillo la Expo Tiendita MAYCO, la primera exposición de este tipo en Saltillo, enfocada en tenderos, abarroteros y comerciantes de la región.

El encuentro se llevará a cabo de 9:00 a 19:00 horas y reunirá a más de 30 proveedores de distintas partes del país, con la participación de principales marcas de productos de consumo.

Araceli Peña, gerente de Proyectos de MAYCO, informó que el objetivo es atraer a los aliados comerciales de la empresa a Saltillo y generar un espacio de encuentro entre proveedores y comerciantes.

Martín Cervantes, director de Ventas de MAYCO, explicó que la iniciativa forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer a las tienditas de la esquina y al comercio local.

MAYCO, mayorista de abarrotes originario de Saltillo, busca mediante este encuentro acercar a los tenderos con marcas nacionales para facilitar negociaciones y obtener precios competitivos.

Durante la exposición, cada proveedor contará con un stand y ofrecerá promociones especiales. Cervantes señaló que el encuentro se realizará previo al cierre de año, una temporada de mayor consumo, por lo que los comerciantes podrán aprovechar las ofertas para surtir sus negocios.

Entre las empresas participantes estarán proveedores de marcas como Sabritas, Gamesa, Colgate, Fabuloso y Zote, de acuerdo con lo expuesto durante la presentación del evento.

MAYCO también informó que los productos que los tenderos adquieran mediante las negociaciones realizadas durante la expo serán posteriormente trasladados por la empresa hasta sus establecimientos, por lo que los comerciantes no tendrán que transportar la mercancía.

El programa contempla además alimentos, dinámicas y premios, tanto por parte de los expositores como de la organización general.

Raúl Rodarte, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), expresó el respaldo de la organización al proyecto y señaló que este tipo de encuentros contribuye a generar actividad para recintos, proveedores, empresas de servicios y otros sectores vinculados con la realización de exposiciones.

Rodarte consideró que la Expo Tiendita puede funcionar como un semillero para futuros eventos de mayor escala y contribuir a posicionar a Saltillo y la región sureste como sede de encuentros comerciales.

Otro de los objetivos de la expo es dar visibilidad al comercio de Saltillo, Coahuila y la región sureste ante las marcas nacionales, además de impulsar el desarrollo económico local.