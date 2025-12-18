Inicia Javier Flores Rodríguez Operativo Paisano en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Con el objetivo de brindar apoyo y seguridad a los connacionales durante su tránsito por la región en esta temporada decembrina, el Ayuntamiento de San Buenaventura dio inicio al Operativo Paisano, enfocado en ofrecer acompañamiento y vigilancia a quienes cruzan el municipio rumbo a sus destinos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez explicó que esta estrategia busca garantizar un paso seguro para los paisanos, así como reforzar la vigilancia en las carreteras y el respeto a los límites de velocidad.

"Agradecemos a las corporaciones que se sumaron a este operativo, como de autoridades de Abasolo y Nadadores, siempre será importante tener esa proximidad, que sepan que pueden pasar de forma segura. Los elementos no deben molestar a los paisanos, durante todo el año, el que sea sorprendido será dado de baja de forma inmediata".

El arranque del operativo se llevó a cabo alrededor de las 9:00 de la mañana sobre la carretera federal número 30, a la altura del kilómetro 26, donde se concentraron autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinar las acciones de apoyo y vigilancia.

En el evento estuvieron presentes el director de Seguridad Pública, Christian Rolando Venegas Burciaga; el director de Protección Civil Héctor Ramón Gutiérrez; así como representantes de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Estatal Coahuila y la Policía de Acción y Reacción, quienes trabajarán de manera conjunta durante este periodo vacacional.