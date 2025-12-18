Protección Civil de Nueva Rosita activa operativos ante el invierno

NUEVA ROSITA, COAH.- A pocos días del inicio del invierno, esto el 21 de diciembre, la Dirección de Protección Civil Municipal anunció que pondrá en marcha una serie de operativos para brindar apoyo a familias vulnerables y personas en situación de calle.

Estas acciones buscan prevenir riesgos ante las bajas temperaturas que ya comienzan a sentirse en los municipios que conforman la Región Carbonífera.

Federico Méndez Pacheco, titular de la dependencia, informó que, si bien las temperaturas han comenzado a descender, aún no se han registrado condiciones extremas como las de cero grados o por debajo de este nivel.

No obstante, advirtió que es necesario mantenerse alerta, ya que se espera que el frío se intensifique en los próximos días.

De acuerdo con publicaciones recientes del Sistema Meteorológico Nacional, se prevén grados de congelación en diversas zonas del estado de Coahuila, especialmente en aquellas ubicadas a más de 1,200 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones climáticas extremas se presentarían principalmente en áreas serranas.

Entre las regiones más propensas a experimentar temperaturas bajo cero con presencia de nevadas, se encuentran la Sierra Santa Rosa, la Serranía del Burro y Maderas del Carmen.

Asimismo, se anticipan descensos térmicos importantes en la región centro del estado y en la zona sureste, particularmente en el municipio de Arteaga, conocido por su clima frío durante el invierno.

Finalmente, Méndez Pacheco hizo un llamado a la población para mantenerse informada y tomar precauciones ante la llegada del invierno.

"Es importante dar a conocer a la gente que sí se van a presentar grados de congelación", subrayó, al tiempo que exhortó a reportar a personas vulnerables para que puedan recibir atención oportuna en los albergues habilitados en bomberos, Protección Civil y el DIF.