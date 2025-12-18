Oscar Ríos anuncia traslado del Centro de Atención a Repatriados en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- El Centro de Atención a Repatriados, que actualmente opera de manera provisional en la nave industrial de la antigua empresa Sara Lee, será trasladado próximamente al edificio del salón de la Sección 14.

Esta reubicación responde a la próxima ocupación de la nave por parte de la empresa ERAN, que iniciará operaciones en 2026.

La llegada de esta compañía, representa una importante inversión para el municipio, ya que se prevé la generación de cerca de 2 mil empleos directos, lo que impulsará significativamente la economía local.

La nave industrial, ubicada sobre la carretera federal 57 que conecta con el Libramiento Norte, será acondicionada para albergar las nuevas instalaciones de la compañía.

Por lo que respecta al nuevo espacio destinado para los repatriados, se encuentra en una zona céntrica, con fácil acceso a la central de autobuses, lo que facilitará su movilidad y conexión con otras regiones.

Las autoridades municipales aseguraron que el lugar ofrecerá condiciones dignas y adecuadas para su atención.

El Presidente Municipal, Oscar Ríos Ramírez, destacó que el próximo año será clave para el desarrollo de Nueva Rosita. "Se habrá de avanzar en mucho para bien de todas las familias neorrocitenses", expresó, al referirse a los proyectos que se consolidarán en 2026.

Además, se anunció la creación de un nuevo parque industrial en la región, lo que refuerza el compromiso del gobierno estatal con el crecimiento económico.

El alcalde agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por su invaluable apoyo en la atracción de inversiones y generación de empleo.