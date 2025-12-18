Camioneta se siniestra en la Autopista Premier de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Un percance vial se registró en la Autopista Premier, a la altura del sitio conocido como "El Caracol", donde constantemente se registran accidentes ante la falta de precaución al conducir.

En esta ocasión, el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo, saliéndose del camino.

El protagonista del accidente fue Moisés N., de 65 años de edad y residente de la Unión Americana, quien fue auxiliado por elementos del cuerpo de bomberos de esta ciudad.

A su llegada, los rescatistas encontraron la unidad siniestrada a un costado de la cinta asfáltica, procediendo a realizar las acciones pertinentes para evitar una situación más grave.

De acuerdo con el propio conductor, el incidente ocurrió cuando transitaba por la zona y perdió el control del volante. Afortunadamente, no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, según informaron las autoridades policiacas.

La unidad involucrada es una camioneta Chevrolet tipo familiar, la cual resultó con daños visibles tras la salida de camino. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la zona.

Tras el peritaje inicial, se determinó que el exceso de velocidad fue la causa principal del accidente. Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente en tramos peligrosos como "El Caracol", donde los accidentes han sido frecuentes durante esta temporada decembrina.