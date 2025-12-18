Realizan 7ª. Edición Del BuzoCloss 2025

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo y espíritu navideño, Jesús López Espinoza, reconocido en el municipio por su nobleza y generosidad, llevó a cabo la Séptima Edición del tradicional evento "Buzo Closs", una celebración dedicada a llevar alegría a los niños y niñas del Pueblo Mágico.

La actividad se realizó en la zona centro de Múzquiz, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar de una jornada llena de regalos y sorpresas.

El evento dio inicio con el simbólico corte del listón, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien reconoció la labor altruista de Jesús López, asistiendo además el padre Hermeregildo Villalpando Gómez de la Parroquia Santa Rosa de Lima.

La celebración no solo reunió a la niñez de la cabecera municipal, sino también a pequeños provenientes de diversas comunidades del municipio, consolidando así el espíritu de unidad y solidaridad que caracteriza a la temporada.

Durante su intervención, Jesús López agradeció profundamente a la ciudadanía por el respaldo recibido para hacer posible esta noble causa. "Gracias a todos los que se sumaron con regalos, bolos y muchas sorpresas para los reyes del hogar", expresó con emoción, destacando que el evento es fruto del esfuerzo colectivo.

Asimismo, reconoció la participación de un gran número de personas que aportaron su granito de arena, ya sea con juguetes, apoyo económico o colaboración logística. "Nos apoyaron también desde la Unión Americana y, por supuesto, desde nuestro querido Múzquiz", señaló, subrayando el alcance y la solidaridad que ha despertado esta iniciativa a lo largo de los años.

El "Buzo Closs" se ha consolidado como una tradición esperada por la comunidad, no solo por los obsequios, sino por el mensaje de esperanza y amor que transmite. Con esta séptima edición, Jesús López Espinoza, reafirma su compromiso con la niñez y con los valores que fortalecen el tejido social de este Pueblo Mágico.