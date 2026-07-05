San Buenaventura realiza jornada de reforestación con Javier Flores

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El municipio de San Buenaventura participó este sábado en la jornada de reforestación 'Verde Verde Coahuila', realizada de manera simultánea en los 38 municipios del estado como parte de una estrategia estatal para fortalecer las áreas verdes y promover la cultura ambiental.

El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque de las actividades en la Unidad Deportiva, donde se llevaron a cabo labores de plantación de árboles con la participación de autoridades municipales, integrantes del programa Mejora Coahuila, funcionarios, estudiantes y ciudadanía.

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas asistió la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Martha Elena Moncada, quien acompañó las actividades y destacó la coordinación institucional en este tipo de acciones ambientales.

Durante la jornada se plantaron alrededor de 300 árboles nativos, frutales y de sombra, con el objetivo de contribuir a la meta estatal de incrementar las áreas verdes y mejorar el entorno ecológico.

El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció la participación de los asistentes y subrayó el compromiso del municipio con la sustentabilidad. "Hoy nos sumamos al llamado de nuestro gobernador Manolo Jiménez para sembrar vida y esperanza. Estos árboles significan oxígeno, sombra y un mejor futuro para nuestros niños y jóvenes", expresó.

Por su parte, Martha Elena Moncada reconoció la organización del municipio y la participación ciudadana, así como el impulso de acciones con enfoque ambiental y social.

En el evento participaron también las soberanas de la Feria San Buenaventura 2026: Fernanda Palos, Reina 2026; Marifer Boone, Princesa; Melanie Rivera, Duquesa;

Con estas acciones, San Buenaventura refrendó su participación en las estrategias estatales orientadas a la conservación del medio ambiente y la construcción de un Coahuila más sustentable.