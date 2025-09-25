Abdiel Castellanos designado como Primer Regidor en San Buenaventura por Javier Flores Rodríguez

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, confirmó que Abdiel Castellanos será quien ocupe el cargo de Primer Regidor del Ayuntamiento, puesto que él dejó vacante tras asumir la Presidencia Municipal.

Castellanos rendirá protesta la próxima semana para incorporarse formalmente a las funciones de Hacienda y Deportes, atendiendo a la población sambonense.

Fue el pasado 20 de agosto cuando el Congreso del Estado aprobó el dictamen que designó a Flores Rodríguez como Presidente Municipal en sustitución de Hugo Iván Lozano Sánchez, quien solicitó licencia.

El edil destacó que la integración de Abdiel Castellanos al Cabildo permitirá dar continuidad al trabajo administrativo y al impulso en materia deportiva y financiera, con la finalidad de mantener cercanía con la ciudadanía.

"Será esta semana cuando asuma oficialmente el cargo de Primer Regidor para seguir trabajando en beneficio de San Buenaventura", expresó Flores Rodríguez.

Aunado a esto, mencionó que la administración empezó a cumplir compromisos en el tema de bacheo en los ejidos, como el Ejido Sombrerete. "Ya nos lo estaban pidiendo los ejidatarios, en este último cuatrimestre se aplicarán cerca de 7 millones de pesos en obras de infraestructura", dijo.