Alcalde Juvenil de San Buenaventura Mejora Plaza Prudencio Garza

Siguiendo la ruta de mejora en espacios públicos y recreativos, el alcalde juvenil de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, entregó la rehabilitación e iluminación completa de la Plaza Prudencio Garza, en la colonia Lindavista, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La gestión fue solicitada por vecinas del sector, quienes acudieron directamente al edil, y este respondió de inmediato con la instalación de un alumbrado digno para la seguridad y el disfrute de las familias.

El director de Alumbrado Público, Audón Gutiérrez Ceniceros, detalló que se rehabilitaron más de 30 luminarias y se colocaron reflectores en puntos estratégicos, logrando una cobertura total que permite aprovechar el espacio de manera más segura durante las noches.

Durante la inauguración, vecinos recordaron a Don Prudencio Garza, entrañable habitante del sector, comerciante y dueño de una tienda muy concurrida, donde era famoso por su buen humor, su afición al Piporro y sus frases singulares, entre ellas la más recordada:

"San Buenaventura, tierra de mujeres bellas y hombres poco obligados".

El alcalde Javier Flores expresó que esta obra es un homenaje a la memoria de Don Prudencio y reiteró que "alumbrado es seguridad, pero también identidad, convivencia y orgullo comunitario".

Con la nueva iluminación, la Plaza Prudencio Garza recupera su esplendor y se consolida como un punto de encuentro seguro y alegre para las familias de Lindavista.