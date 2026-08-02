CINTAS San Buenaventura dona camisas de trabajo al Gobierno Municipal

San Buenaventura, Coah.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura recibió la donación de camisas de trabajo por parte de la empresa CINTAS San Buenaventura, apoyo destinado al personal operativo que diariamente desempeña labores en beneficio de la comunidad.

El alcalde Javier Flores Rodríguez agradeció la colaboración de la empresa y reconoció la disposición del Ing. Eugenio Terrazas y de la Lic. Melina Rodríguez por sumarse a las acciones que fortalecen las condiciones de trabajo de los empleados municipales.

"Este tipo de apoyos son de gran valor para nuestro personal operativo, ya que además de brindarles una herramienta de trabajo, fortalecen su identidad y sentido de pertenencia en las tareas que realizan todos los días al servicio de la ciudadanía", expresó el edil.

La Administración Municipal destacó que la participación de la iniciativa privada es fundamental para consolidar alianzas que generen beneficios para los trabajadores y para la comunidad en general, promoviendo una relación de colaboración y responsabilidad social.

Asimismo, se agradeció a CINTAS San Buenaventura por su compromiso y generosidad, acciones que reflejan el interés de la empresa por contribuir al bienestar de quienes trabajan por mantener en óptimas condiciones los servicios y espacios públicos del municipio.