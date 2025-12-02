Operativo especial en San Buenaventura garantizará tránsito seguro a paisanos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez informó que durante este mes se implementará un operativo especial para asegurar que los paisanos que atraviesen el municipio rumbo a otros destinos no sean molestados y cuenten con un tránsito seguro. En los próximos días, se realizará el arranque oficial de este programa.

"La seguridad es uno de los temas prioritarios de nuestro gobernador, y es lo que estamos replicando aquí en el municipio. Desde el primer momento que asumimos el cargo hemos estado de cerca con este tema, y queremos que quienes transiten estén seguros", declaró el edil.

Flores Rodríguez adelantó que ya se trabaja en la instalación de módulos de apoyo en puntos estratégicos de la carretera, donde personal municipal brindará orientación, asistencia y vigilancia a los connacionales que regresan al país por la temporada decembrina.

El alcalde afirmó que la coordinación con autoridades estatales y cuerpos de seguridad permitirá que este operativo se desarrolle de manera efectiva y en beneficio tanto de los visitantes como de los habitantes de San Buenaventura.

Con estas acciones, el municipio busca asegurar un ambiente de confianza y hospitalidad para quienes recorren sus vías durante estas fechas.