Javier Flores Rodríguez acompaña a niños de Liga San Buenaventura a Saltillo

San Buenaventura, Coah.- Con orgullo y apoyo total, el alcalde Javier Flores Rodríguez acompañó a los niños de la Liga San Buenaventura durante su salida rumbo a la ciudad de Saltillo, donde representarán a la Región Desierto en el Torneo Williamsport en su etapa regional, del 28 al 31 de mayo.

El edil reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación de los pequeños deportistas, quienes han demostrado gran pasión por el béisbol y hoy llevan consigo el nombre de San Buenaventura a una importante competencia regional. "Les deseamos el mayor de los éxitos en esta gran experiencia deportiva. Estamos seguros de que pondrán muy en alto el nombre de San Buenaventura con su talento, disciplina y amor por el béisbol," expresó Javier Flores Rodríguez.

Asimismo, destacó el respaldo de las familias, entrenadores y comunidad deportiva, quienes han sido pieza fundamental en la formación y desarrollo de los jóvenes jugadores. Los integrantes de la Liga San Buenaventura viajaron motivados y comprometidos a dar lo mejor en cada encuentro, contando con el apoyo y orgullo de toda la comunidad sambonense.

"¡Mucho éxito, campeones! San Buenaventura está con ustedes y celebra cada uno de sus logros," concluyó el alcalde.