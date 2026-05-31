Reciben queja en CDHEC por omisión en caso de víctima por presunto abuso

NUEVA ROSITA, COAH.- Ante la Comisión de Derechos Humanos se presentó la madre de familia de la menor que resultó víctima de abuso, lo anterior a fin de interponer una queja contra autoridades educativas, luego de que presuntamente omitieran la situación que sufrió su hija.

Briana Arista señaló que, el silencio de las autoridades educativas la obliga a continuar con su lucha por la vía legal.

"Voy a seguir, manteniéndome firme, no voy a quitar el dedo del tenglón, por lo pronto ya se está procediendo por la vía penal y, ahora a través de Derechos Humanos", señaló.

"Todo va muy avanzado", expresó la madre, quien aseguró que no descansará hasta que se sancione a los responsables.

Recalcó que su inconformidad radica en que tanto la directora como los docentes callaron ante lo ocurrido, convirtiéndose en cómplices de la agresión.

La Comisión de Derechos Humanos informó que el oficio de queja será enviado a Torreón, Coahuila, donde se dará seguimiento al proceso.

Aunque se prevé que el trámite no sea tardado, se llevará paso a paso para garantizar que se cumplan los procedimientos legales. La madre será notificada en cada etapa del avance.

Respecto al presunto agresor, la denunciante manifestó desconocer si se encuentra detenido o en libertad, además.

Recordó la ciudadana que, anteriormente había acudido a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y al Centro de Atención Múltiple (CAM) para exponer los hechos.

Finalmente, la madre reiteró que su lucha es por la protección de su hija y de otros menores.

"No voy a quitar el dedo del renglón, es mi hija y por ella estoy exigiendo que no haya más abusos contra los niños y niñas", enfatizó, dejando claro que continuará firme en su exigencia de justicia.