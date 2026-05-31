Operativos permanentes en Cuatro Ciénegas logran frenar narcomenudeo

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La Dirección de Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas aseguró que los operativos permanentes y recorridos preventivos han permitido reducir en más de un 65 % las actividades relacionadas con el narcomenudeo en el municipio. El director de la corporación, Richards Estrada Picena, señaló que las acciones se mantienen activas en distintos sectores considerados de mayor incidencia.

El jefe policiaco explicó que uno de los principales retos para la corporación ha sido frenar la venta y distribución de drogas al menudeo, problemática que afecta principalmente a jóvenes y familias de la localidad. Indicó que la estrategia se ha fortalecido con vigilancia constante, inspecciones preventivas y atención inmediata a reportes ciudadanos.

"Hemos estado trabajando muy fuerte en el tema del narcomenudeo y gracias a los operativos y estrategias implementadas se ha logrado reducir en más de un 65 % este tipo de actividades en el municipio", expresó.

Estrada Picena comentó que la presencia policial se mantiene tanto en colonias como en puntos detectados como focos rojos, donde los elementos realizan recorridos diarios para inhibir conductas delictivas y reforzar la seguridad entre la población. Asimismo, destacó que la coordinación con corporaciones estatales y federales ha permitido fortalecer las acciones de combate al delito y obtener mejores resultados en detenciones y aseguramientos. Añadió que además de las labores operativas, también se trabaja en programas de proximidad social para generar confianza entre los habitantes.

"Es muy importante la participación ciudadana, porque muchos de los reportes que recibimos nos ayudan a detectar puntos donde pudiera presentarse este tipo de actividad ilícita", comentó.

Finalmente, el director de Seguridad Pública reiteró que uno de los compromisos principales de la corporación es mantener la tranquilidad y seguridad de las familias de Cuatro Ciénegas mediante estrategias preventivas y vigilancia permanente.