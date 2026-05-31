Aumenta apoyo a mujeres en Frontera ante violencia familiar

FRONTERA, COAHUILA.- La violencia física y psicológica dentro de los hogares continúa siendo una de las principales problemáticas que enfrentan mujeres en Frontera, donde cada vez más víctimas buscan apoyo en la Instancia de la Mujer y en el Centro Libre, informó la directora de la dependencia, Valeria González.

La funcionaria reconoció que durante las últimas semanas se han mantenido constantes los reportes relacionados con agresiones familiares, principalmente aquellas que afectan emocional y físicamente a las mujeres, situación que continúa generando preocupación entre las autoridades municipales.

"Lo que no nos da gusto es que siga habiendo violencia y más dentro de los hogares. Eso es lo que más nos preocupa", expresó.

Aunque aclaró que no puede hablarse de un incremento definitivo en los casos, señaló que mayo ha sido un mes con diversas incidencias relacionadas con violencia familiar, donde predominan las agresiones psicológicas y físicas.

"Hay meses que vemos un poquito más, hay meses que vemos un poquito menos, entonces no quiere decir que vayan en aumento, pero sí sigue habiendo definitivamente mucha violencia en las familias", comentó.

Valeria González destacó que, pese al panorama, actualmente existe mayor confianza de las mujeres para denunciar y acercarse a pedir orientación, atención psicológica y acompañamiento legal, lo que ha permitido detectar más situaciones de riesgo.

"Hemos notado que más mujeres se han acercado aquí al Centro Libre y a la Instancia de la Mujer, que han sentido más confianza en venir a platicar y hablarlo, y eso nos da mucho gusto", señaló.

Indicó que cuando los casos requieren atención especializada, las afectadas son canalizadas al Centro de Empoderamiento, Fiscalía o PRONNIF, dependiendo de la gravedad de cada situación.

Finalmente, reiteró que las puertas de la dependencia permanecen abiertas para todas aquellas mujeres que necesiten ayuda o asesoría ante cualquier tipo de violencia.