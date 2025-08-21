Hugo Lozano cede la alcaldía a Javier Flores Rodríguez en San Buenaventura

A partir del 21 de agosto, Javier Flores Rodríguez tomó las riendas del Ayuntamiento de San Buenaventura como presidente municipal interino, tras la licencia indefinida solicitada por el ahora exalcalde Hugo Lozano, quien se integrará al gabinete estatal como subsecretario de Educación.

José Luis Terrazas Ramírez, secretario del Ayuntamiento, informó que la licencia de Lozano fue aprobada por el Congreso del Estado y entró en vigor el 20 de agosto. La designación de Flores como alcalde interino se encuentra en espera del nombramiento oficial y la correspondiente toma de protesta ante el Cabildo.

"El exalcalde solicitó licencia indefinida a partir del 20 de agosto, lo cual fue autorizado por el Congreso del Estado, lo que lleva a que haya un presidente interino, mientras él se desempeña como subsecretario de Educación en Coahuila", detalló Terrazas Ramírez.

Mientras se formaliza su toma de protesta, Javier Flores ha comenzado reuniones con los directores de las distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar la continuidad de la administración.

"Todo sigue igual. El nuevo alcalde tendrá sus nuevas ideas y propuestas, pero los proyectos anteriores continúan, como la ampliación del bulevar Francisco Villa, la carretera 30, entre otros. Y naturalmente, atender a toda la ciudadanía", puntualizó el secretario del Ayuntamiento.