Javier Flores Rodríguez celebra el 84 aniversario del Ejido Sombrerete

San Buenaventura, Coah.- Familias del Ejido Sombrerete celebraron el 84 aniversario de su fundación acompañadas por el alcalde Javier Flores Rodríguez, autoridades municipales, ejidatarios y visitantes de distintas comununidades.

La fiesta inició con el desfile de ejidatarios, hombres acompañados de mujeres que le han dado vida a su pueblo y son respetados por forjar la actividad primaria con la producción de sus tierras.

En la plaza cívica concluyó el desfile y se rindieron honores a la bandera, seguido de una misa de acción de gracias, donde los habitantes elevaron oraciones por el bienestar de sus familias, sus cosechas y el progreso de la comunidad.

Posteriormente se desarrolló una convivencia que año con año organizan, guiso turco y comida variada para todos los asistentes a las actividades recreativas, lotería y el rodeo.

El comisariado ejidal Jesús Rodríguez Lara agradeció el respaldo del alcalde Javier Flores por trabajar de la mano con las comunidades rurales, fortaleciendo las tradiciones y promoviendo espacios de convivencia familiar.

Uno de los momentos más esperados fue la tradicional cabalgata, que partió a las 10:30 de la mañana desde el depósito El Campesino con destino a la cancha ejidal, reuniendo a decenas de cabalgantes que recorrieron los caminos rurales en un ambiente de amistad y orgullo por sus raíces. Al llegar, participaron en una rifa especial organizada para los jinetes.

Durante el festejo también se presentaron eventos artísticos y culturales que dieron realce a la celebración, culminando por la noche con un gran baile popular amenizado por Romeo Ibarra y La Perla del Norte, Dany Pérez y Grupo Abarronado, quienes pusieron el ambiente para cerrar con alegría esta importante fecha para la comunidad.