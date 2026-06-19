Osvaldo Aguilar asegura que jubilaciones son un compromiso moral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El director de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila (Dipetre), Osvaldo Aguilar Villarreal, informó que el organismo mantiene el pago puntual de pensiones y jubilaciones a cerca de 12 mil familias coahuilenses, gracias al respaldo financiero del Gobierno del Estado.

El funcionario detalló que durante el periodo de enero a junio de 2026 se incorporaron 290 nuevos jubilados, pensionados y beneficiarios del sistema educativo estatal, incluyendo a trabajadores afiliados a las tres cuentas institucionales correspondientes a la Sección 38 del SNTE, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Explicó que en Coahuila se encuentran plenamente garantizados los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación, mismos que derivan de sus condiciones laborales, años de servicio y evolución salarial a lo largo de su trayectoria profesional.

Aguilar Villarreal señaló que actualmente la nómina mensual de las tres cuentas institucionales asciende a 450 millones de pesos, recursos que benefician a casi 12 mil familias en todo el estado.

Destacó que el pago de las pensiones no sólo representa una obligación legal, sino también un compromiso moral con quienes dedicaron años de trabajo al servicio de la educación en Coahuila.

Asimismo, aclaró que todos los trámites relacionados con pensiones y jubilaciones son completamente gratuitos, por lo que exhortó a los trabajadores a no dejarse engañar por personas que ofrecen agilizar procesos a cambio de algún pago.

Precisó que los interesados pueden realizar sus gestiones directamente ante la Dipetre o mediante la Sección 38, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley en materia de edad y años de servicio.

El director informó además que la dependencia ya opera en su sede ubicada en la calle Bravo número 383, en el centro de Saltillo, donde se ha registrado una respuesta favorable por parte de los usuarios, especialmente entre los más de 4 mil 300 jubilados de la región Sureste.

Finalmente, detalló que diariamente se atienden entre 10 y 15 personas para diversos servicios, entre ellos actualización de credenciales, impresión de recibos, solicitudes de préstamos y otros trámites, además de recibir un número similar de peticiones provenientes de otras regiones de Coahuila.