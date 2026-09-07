Javier Flores Rodríguez celebra el 32 aniversario del CECyTEC en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – Como parte de las actividades conmemorativas por el 32 aniversario del CECyTEC Plantel Francisco Coss, el alcalde Javier Flores Rodríguez participó en la carrera recreativa Color Run, organizada por la institución educativa para promover la convivencia, la activación física y el sentido de pertenencia entre la comunidad estudiantil.

Durante el recorrido, los alumnos disfrutaron de una ruta llena de entusiasmo, energía y color, participando en distintas modalidades: corriendo, trotando o caminando. El alcalde acompañó a los jóvenes en esta celebración y llevó obsequios para reconocer el esfuerzo y la participación de quienes formaron parte de la actividad.

La directora del plantel, María Rosa Iglesias Sánchez, destacó el gran interés y compromiso de los estudiantes por mantener viva la trayectoria y el prestigio del CECyTEC Francisco Coss, institución que durante 32 años ha contribuido a la formación académica y personal de generaciones de jóvenes de San Buenaventura y la región.

Javier Flores Rodríguez felicitó a directivos, docentes y alumnos por este importante aniversario, reconociendo el papel que desempeña la institución en el desarrollo educativo del municipio. Asimismo, reiteró su respaldo a las actividades que fortalecen la convivencia escolar, fomentan hábitos saludables y promueven la participación activa de la juventud.