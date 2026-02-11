San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez realiza tamalada por el Día de la Candelaria

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – En el marco de la celebración del Día de la Candelaria, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, visitó la totalidad de los ejidos del municipio para convivir con las familias en una tradicional tamalada, donde también compartieron pastel y momentos de cercanía.

Para los habitantes este tipo de actos valen mucho más que un discurso porque permite hablar de acciones inmediatas y a la vez exponen programas benéficos.

Durante su plática, el edil destacó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía, especialmente con las comunidades rurales.

"Estamos recorriendo cada ejido desde San Blas, Higueras, La Cascada, El Cerrito, Sombrerete, San Francisco, Santa Gertrudis y a los Pobladores rurales para mantener la cercanía con su gente, escucharlos y dialogar con los comisariados y los comités ejidales sobre las obras y prioridades que estaremos implementando este año. Siempre será fundamental estar cerca de ustedes, atender sus peticiones y buscar soluciones a sus necesidades", expresó el alcalde.

Las familias manifestaron su agradecimiento por el respaldo y la atención brindada por el Presidente Municipal, quien estuvo acompañado por autoridades municipales y personal de Desarrollo Rural, áreas que trabajan de manera permanente para atender las necesidades del campo.

Además de fortalecer el diálogo con la ciudadanía, estas actividades también buscan preservar las tradiciones, usos y costumbres de las comunidades ejidales, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la identidad y cultura local.