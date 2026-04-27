Javier Flores Rodríguez impulsa derechos infantiles en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco de la Semana del Día del Niño, el alcalde Javier Flores Rodríguez presidió el Lunes Cívico en el Jardín de Niños "Lucio Blanco", ubicado en la colonia 18 de Febrero, donde autoridades municipales desplegaron acciones en la promoción de los derechos y valores cívicos de la niñez.

Durante su mensaje, el edil destacó que el Gobierno Municipal trabaja a través del departamento de Educación para brindar respaldo a las instituciones educativas, fortaleciendo acciones que impulsen el respeto a los derechos infantiles, así como la formación cívica de las y los estudiantes.

Posteriormente, tras realizarse los honores a la bandera, autoridades municipales hicieron entrega de material para riego por goteo y algunos árboles que contribuirán a mejorar las áreas verdes del plantel, fomentando además la cultura del cuidado del medio ambiente entre los pequeños.

Por su parte, la directora del jardín de niños, Aracely Rodríguez González, agradeció al alcalde y a los integrantes del Cabildo por aprobar proyectos en beneficio de la comunidad escolar, como la tubería y herrajes hidráulicos.

Al concluir el evento, el alcalde Javier Flores Rodríguez invitó a las familias de San Buenaventura a participar en el festejo del Día del Niño que el DIF Municipal tiene preparado con sorpresas y regalos para los asistentes. La celebración se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril a las 4:00 de la tarde en la Unidad Deportiva, donde se espera la participación de niñas y niños del municipio.