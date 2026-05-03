Javier Flores Rodríguez organiza gran festejo por el Día del Niño en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Gran convivencia familiar y rural ofreció el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Flores, durante el festejo con motivo del Día del Niño, dirigido a los infantes de las comunidades rurales del municipio.

Como parte de esta celebración, se eligió una sola fecha para reunir a todos los niños y niñas de los ejidos, teniendo como sede el ejido Sombrerete, donde se congregaron familias de distintas comunidades de San Buenaventura en un evento organizado por la Presidencia Municipal, DIF Municipal y Estatal, así como los departamentos de Desarrollo Rural y Desarrollo Social.

Durante el evento, las autoridades municipales, entre ellas el alcalde Javier Flores Rodríguez; el regidor de Desarrollo Rural, Armando Contreras Garza; el director de Desarrollo Rural, Manuel Rodríguez Lara; y el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller Beltrán, se sumaron al ambiente festivo portando vestimenta vaquera, al igual que la mayoría de los asistentes, fortaleciendo así la identidad y tradiciones del entorno rural.

En su mensaje, el alcalde agradeció la presencia de las familias y destacó la importancia de generar espacios de sana convivencia para la niñez, resaltando que este tipo de encuentros permiten fortalecer el tejido social y brindar momentos de felicidad a los pequeños.

Las niñas y niños disfrutaron de diversas actividades recreativas como show de payasos vaqueros, granja móvil, concursos, toro mecánico, música y bailes, además de una rifa de regalos que llenó de emoción a los asistentes, quienes participaron con entusiasmo al utilizar sus boletos en una tómbola.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Flores, agradeció el respaldo del DIF Coahuila por sumarse a este festejo con la aportación de juegos y obsequios, reconociendo también la colaboración de la regidora de Desarrollo Social, Gloria Leticia Castellanos Ríos, así como del comisariado ejidal, Jesús Rodríguez Lara, por su apoyo en la organización.