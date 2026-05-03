Jesús Javier Flores Rodríguez celebra el Día del Niño en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con gran entusiasmo el municipio de San Buenaventura celebró a lo grande el Día del Niño en la Unidad Deportiva, donde cientos de familias se dieron cita para disfrutar de una tarde inolvidable inspirada en la temática de Super Mario Bros.

El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez, acompañado de su esposa y presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala, encabezaron este magno festejo, siendo los anfitriones de un evento preparado especialmente para reconocer y consentir a las niñas y niños del municipio.

El espacio se llenó de color con globos, payasos, juegos mecánicos y diversas actividades recreativas que mantuvieron a los pequeños en constante diversión, quienes asistieron acompañados de sus familias para disfrutar de este día especial.

El DIF Municipal, bajo la coordinación de su presidenta honoraria Niria Isabel Ayala y la directora Ilse Lozano, destacó por la organización del evento, contando además con el respaldo de funcionarios municipales que sumaron esfuerzos para brindar una celebración de calidad.

Durante el festejo se realizó una rifa de regalos, además de la entrega de dulces, refrigerios y múltiples sorpresas, generando sonrisas y momentos memorables para las y los asistentes.

El Presidente Municipal Jesús Javier Flores Rodríguez, fue reconocido por las personas que asistieron a la convivencia familiar por su trabajo en el bienestar de la niñez, celebrando este día como parte fundamental de la sociedad.